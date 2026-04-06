06 апреля 2026 в 11:53

В Госдуме рассказали о выгодном решении при досрочном погашении ипотеки

Депутат Чаплин: при досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, такая стратегия позволяет сэкономить на процентах значительно больше, чем снижение ежемесячного платежа.

Вопрос досрочного погашения ипотеки в 2026 году приобретает особую актуальность в условиях высокой ключевой ставки и разнонаправленных рыночных условий. Многие заемщики, получив свободные средства, задаются вопросом: какой вариант выбрать — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж? Если говорить исключительно о финансовой выгоде, то при досрочном погашении выгоднее выбирать сокращение срока кредита. При одном и том же размере взноса, скажем, 500 тыс. рублей, вариант с уменьшением срока позволяет сэкономить на процентах значительно больше — примерно 880 тыс. рублей против 340 тыс. рублей при снижении ежемесячного платежа, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что уменьшение ежемесячного платежа создает подушку безопасности. По его мнению, на бумаге можно выбрать такое снижение, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму, что позволит платить меньше в случае финансовых трудностей.

Уменьшение ежемесячного платежа дает важное преимущество — снижает обязательную долговую нагрузку. Если заемщик опасается возможного ухудшения финансового положения в будущем или хочет высвободить средства на другие цели, этот вариант становится предпочтительным. Более того, существует гибкий подход: на бумаге выбрать снижение платежа, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму. Это создает так называемую подушку безопасности: в случае финансовых трудностей вы сможете платить меньше, а в благополучный период — гасить кредит ускоренными темпами, фактически сокращая срок, — подытожил Чаплин.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что сумма финансовой подушки должна быть равна четырем размерам ежемесячного дохода. По его словам, оптимальные накопления должны доходить до девятикратного значения ежемесячного дохода.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил последствия возможного запрета вейпов
Российские военные отразили атаку морских дронов в Черном море
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

