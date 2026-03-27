Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:59

В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке

АТОР: потери туротрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке составили около 30%

Артур Мурадян
Подписывайтесь на нас в MAX

Потери туристической отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке составили около 30% от того объема, который был запланирован на весну 2026 года, заявил информационной службе «Вести» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, параллельно выросло число дополнительных рейсов в Египет, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы.

Выпадение всего Ближнего Востока в период еще высокого сезона, конечно, ударило по туротрасли. Потери мы оцениваем где-то в 30% от того объема, который был запланирован на весну 2026 года, — уточнил эксперт.

Ранее россияне начали массово отменять туры в ОАЭ на апрель. Похожая ситуация затрагивает и другие страны Персидского залива. Во многих случаях россияне выбирают замену направления вместо возврата денег. В качестве альтернатив они бронируют туры в Турцию, Египет или Таиланд.

Российские туристы до этого пожаловались на полеты истребителей МиГ-29 над пляжами и отелями Шарм-эш-Шейха. По их словам, военные самолеты поднимаются в воздух несколько раз в день. В 15 километрах от курорта, на острове Тиран, расположена американская военная база.

Ближний Восток
туристы
АТОР
конфликты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.