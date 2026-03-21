Истребители испортили отдых российских туристов в Египте

Российские туристы жалуются на полеты истребителей МиГ-29 над пляжами и отелями Шарм-эш-Шейха, сообщил Telegram-канал SHOT. По их словам, военные самолеты поднимаются в воздух несколько раз в день. В 15 километрах от курорта, на острове Тиран, расположена американская военная база.

Туристы отмечают, что громкий шум от самолетов вызывает тревогу. Кроме того, они опасаются, что конфликт перекинется на Египет. Некоторые рассматривают возможность досрочного возвращения домой.

По словам гидов, полеты связаны с патрулированием воздушного пространства на фоне обострения на Ближнем Востоке. Вблизи курорта находится военная база, которая может рассматриваться как потенциальная цель.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что в России не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.

В АТОР между тем отметили, что мировая туристическая отрасль начала терять около $600 млн (48,3 млрд рублей) в день на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Сокращение расходов туристов связано с перебоями в авиасообщении и снижением доверия путешественников.