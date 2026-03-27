27 марта 2026 в 10:54

Украинский народ назвали лишь предметом сделки для Зеленского

Сальдо: Зеленский воспринимает Украину и ее жителей лишь как предмет сделки

Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает страну и ее народ исключительно как предмет сделки, такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, политик только затягивает разрешение конфликта. При этом, чем дольше Киев будет цепляться за иллюзии, тем тяжелее будут последствия для самой Украины, подчеркнул он.

Украинская власть дошла до того, что судьбу страны, людей и территорий обсуждают как предмет сделки. По существу Зеленский просто подтверждает: в Киеве по-прежнему не готовы смотреть правде в глаза. А правда в том, что силовым путем они свои задачи не решат, — убежден Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны ВС России начали спасать украинцев от мобилизации. Так, один из операторов БПЛА подложил «подарок» в автомобиль сотрудников ТЦК (аналог военкомата) после того, как мобилизованный вырвался и убежал от машины. Он назвал дроны «гуманным оружием».

