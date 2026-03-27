27 марта 2026 в 10:32

Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию

Парламент Великобритании: НАТО не может больше рассчитывать на помощь США

Великобритания и ее европейские партнеры по НАТО должны готовиться к самому тяжелому варианту развития событий, при котором Соединенные Штаты не станут защищать их в случае кризиса, говорится в докладе совместного комитета по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте парламента Соединенного Королевства. В документе подчеркивается необходимость перехода к усилению европейского лидерства внутри Альянса и наращиванию собственных оборонных возможностей.

Готовясь к «наихудшему сценарию», при котором Европа не сможет больше рассчитывать на поддержку США в случае кризиса, правительство должно сотрудничать с европейскими партнерами в целях инвестирования в собственные силы и средства, чтобы компенсировать этот потенциальный отказ от поддержки, — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство Североатлантическим альянсом из-за отсутствия действий в ближневосточном кризисе. На первом заседании своего кабинета после начала операции против Ирана американский лидер отметил, что Блок за этот период так и не предпринял никаких шагов.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что США якобы обеспечивают защиту Европы от «российской угрозы». При этом сами европейцы не обороняют Соединенные Штаты, подчеркнул американский президент.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин по видеосвязи откроет Азербайджанский театр в Дербенте после ремонта
ВС России мощно ударили по критически важным для ВСУ военным объектам
Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке
Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
Бариста пытался отравить российских военных и поплатился
Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона
Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей
Звезда «Кухни» решила развестись с мужем
Крупное водохранилище обмелело и завоняло под Киевом
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Дальше
