Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию

Великобритания и ее европейские партнеры по НАТО должны готовиться к самому тяжелому варианту развития событий, при котором Соединенные Штаты не станут защищать их в случае кризиса, говорится в докладе совместного комитета по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте парламента Соединенного Королевства. В документе подчеркивается необходимость перехода к усилению европейского лидерства внутри Альянса и наращиванию собственных оборонных возможностей.
Готовясь к «наихудшему сценарию», при котором Европа не сможет больше рассчитывать на поддержку США в случае кризиса, правительство должно сотрудничать с европейскими партнерами в целях инвестирования в собственные силы и средства, чтобы компенсировать этот потенциальный отказ от поддержки, — говорится в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство Североатлантическим альянсом из-за отсутствия действий в ближневосточном кризисе. На первом заседании своего кабинета после начала операции против Ирана американский лидер отметил, что Блок за этот период так и не предпринял никаких шагов.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что США якобы обеспечивают защиту Европы от «российской угрозы». При этом сами европейцы не обороняют Соединенные Штаты, подчеркнул американский президент.