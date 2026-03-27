Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию Парламент Великобритании: НАТО не может больше рассчитывать на помощь США

Великобритания и ее европейские партнеры по НАТО должны готовиться к самому тяжелому варианту развития событий, при котором Соединенные Штаты не станут защищать их в случае кризиса, говорится в докладе совместного комитета по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте парламента Соединенного Королевства. В документе подчеркивается необходимость перехода к усилению европейского лидерства внутри Альянса и наращиванию собственных оборонных возможностей.

Готовясь к «наихудшему сценарию», при котором Европа не сможет больше рассчитывать на поддержку США в случае кризиса, правительство должно сотрудничать с европейскими партнерами в целях инвестирования в собственные силы и средства, чтобы компенсировать этот потенциальный отказ от поддержки, — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство Североатлантическим альянсом из-за отсутствия действий в ближневосточном кризисе. На первом заседании своего кабинета после начала операции против Ирана американский лидер отметил, что Блок за этот период так и не предпринял никаких шагов.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что США якобы обеспечивают защиту Европы от «российской угрозы». При этом сами европейцы не обороняют Соединенные Штаты, подчеркнул американский президент.