22 апреля 2026 в 16:48

«Это возможно»: Трамп озвучил примерные сроки переговоров с Ираном

Трамп: новый раунд переговоров с Ираном может состояться в ближайшие 36 часов

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Следующий раунд переговоров с Ираном может состояться уже в ближайшие 36–72 часа, «это возможно», заявил президент США Дональд Трамп газете New York Post. В материале напомнили, что это произойдет на фоне продолжающейся морской блокады иранских портов.

Перед этим Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по Исламской Республике. Таким образом он отреагировал на запрос пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана. До этого американский лидер говорил, что у него нет в планах продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также он выступил с обвинением Ирана в многократном срыве договоренностей о прекращении огня. Однако президент не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.

Также сообщалось, что главную угрозу для безопасного судоходства в проливе представляет так называемый москитный флот КСИР. По информации источника, регулярный флот Исламской Республики потерял в результате боевых действий более 90% кораблей, тогда как катера, ракеты и беспилотные летательные аппараты уничтожены лишь наполовину.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

