«Это возможно»: Трамп озвучил примерные сроки переговоров с Ираном Трамп: новый раунд переговоров с Ираном может состояться в ближайшие 36 часов

Следующий раунд переговоров с Ираном может состояться уже в ближайшие 36–72 часа, «это возможно», заявил президент США Дональд Трамп газете New York Post. В материале напомнили, что это произойдет на фоне продолжающейся морской блокады иранских портов.

Перед этим Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по Исламской Республике. Таким образом он отреагировал на запрос пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана. До этого американский лидер говорил, что у него нет в планах продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также он выступил с обвинением Ирана в многократном срыве договоренностей о прекращении огня. Однако президент не уточнил детали и не представил никаких доказательств своим обвинениям.

Также сообщалось, что главную угрозу для безопасного судоходства в проливе представляет так называемый москитный флот КСИР. По информации источника, регулярный флот Исламской Республики потерял в результате боевых действий более 90% кораблей, тогда как катера, ракеты и беспилотные летательные аппараты уничтожены лишь наполовину.