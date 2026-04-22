Стало известно, как может измениться ключевая ставка после 24 апреля Брокер Хандошко: Центробанк может снизить ключевую ставку до 14,5%

Центральный банк России на очередном заседании 24 апреля может снизить ключевую ставку до 14,5%, заявила NEWS.ru СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, у регулятора есть основания применять более жесткую политику, поскольку на него оказывают давление и ожидания рынка, и макроэкономические условия.

Банк России 24 апреля, скорее всего, снизит ставку на 0,5 п. п., до 14,5%. Сейчас это наиболее оптимальный выбор. Дело в том, что регулятор находится между двух огней: на него давят и ожидания рынка, и макроэкономические условия. Так, у регулятора вполне есть основания действовать более жестко. Инфляция в январе — феврале оказалась выше ожиданий, а в марте она замедлилась незначительно, до 5,86% — это нижняя граница оценки ЦБ. Инфляционные ожидания населения остаются высокими, несмотря на замедление роста цен, а обширные бюджетные расходы продолжают разгонять спрос, — пояснила Хандошко.

Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о ситуации на Ближнем Востоке, которая через стоимость сырья и логистики тоже может сказаться на динамике инфляции. Как подчеркнула эксперт, главная цель Центробанка — удержать цены под контролем.

И, наконец, на решение ЦБ повлияет рынок. Многие ожидают, что к концу года ставка достигнет 12–13%, и поэтому сохранять ее сейчас на прежнем уровне нельзя — иначе придется ускоряться потом. Именно поэтому снижение на 0,5 п. п. выглядит наиболее удачным выбором. С одной стороны, это покажет приверженность ЦБ смягчению условий, с другой — позволит защититься от проинфляционных факторов, — добавила Хандошко.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставки Банка России в диапазоне 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.