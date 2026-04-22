Пенсионерке подбросили коробки с ядом из-за квартирного конфликта

Пенсионерке подбросили в квартиру коробки с ядовитыми веществами после многолетнего конфликта из-за жилплощади в Москве, сообщает РЕН ТВ. В результате контакта с опасным грузом пострадали несколько человек, один из них, по предварительным данным, скончался.

По информации источника, в 2019 году сына 65-летней женщины обманом заставили переписать доли в трехкомнатной квартире на третьих лиц. С тех пор новые собственники неоднократно пытались выселить пенсионерку. В начале месяца, 9 апреля, женщину избили, у нее диагностировали сотрясение мозга.

В сообщении говорится, что 14 апреля в жилище под видом судебных приставов проникли неизвестные и занесли около 10 деревянных коробок, заявив, что это вещи новых жильцов. Знакомые потерпевшей, помогавшие выносить груз, сразу почувствовали недомогание. Несмотря на произошедшее, пенсионерка продолжает оставаться в квартире с поврежденной дверью.

