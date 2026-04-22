22 апреля 2026 в 16:45

Пенсионерке подбросили коробки с ядом из-за квартирного конфликта

Пенсионерке подбросили ядовитые вещества после конфликта из-за жилья в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пенсионерке подбросили в квартиру коробки с ядовитыми веществами после многолетнего конфликта из-за жилплощади в Москве, сообщает РЕН ТВ. В результате контакта с опасным грузом пострадали несколько человек, один из них, по предварительным данным, скончался.

По информации источника, в 2019 году сына 65-летней женщины обманом заставили переписать доли в трехкомнатной квартире на третьих лиц. С тех пор новые собственники неоднократно пытались выселить пенсионерку. В начале месяца, 9 апреля, женщину избили, у нее диагностировали сотрясение мозга.

В сообщении говорится, что 14 апреля в жилище под видом судебных приставов проникли неизвестные и занесли около 10 деревянных коробок, заявив, что это вещи новых жильцов. Знакомые потерпевшей, помогавшие выносить груз, сразу почувствовали недомогание. Несмотря на произошедшее, пенсионерка продолжает оставаться в квартире с поврежденной дверью.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. В результате инцидента похититель лишился нескольких пальцев.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

