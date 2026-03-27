Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники

Турция и Египет стали одними из самых популярных направлений отдыха на майские праздники, заявил Lenta.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, у россиян также пользуются востребованностью поездки в Таиланд и Вьетнам.

Сейчас уже видны предпочтения наших туристов по бронированиям. Среди зарубежных путешествий четко выделяются Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы. Здесь есть прямые авиационные рейсы. Все эти страны безвизовые, и по ним расширилось предложение по авиационной перевозке, — отметил Горин.

Ранее сообщалось, что российские туристы в 2026 году стали чаще выбирать одиночный отдых на период майских праздников. Доля бронирований для одного человека внутри страны подскочила на 85% по сравнению с прошлым годом.