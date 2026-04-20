20 апреля 2026 в 16:48

Рябков поделился прогнозом на случай получения Киевом ядерного оружия

Москва рассчитывает, что раскрытие планов по передаче Киеву компонентов ядерного оружия Западом предотвратит подобный сценарий на корню, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит пресс-служба ПИР-центра, такой шаг представлял бы собой критическую угрозу для мира.

Не могу не отметить <...> идею тайной передачи компонентов, связанных с ядерным оружием, киевскому режиму, которую рассматривают некоторые представители Соединенного Королевства и Франции. Такой безрассудный и совершенно неприемлемый шаг представлял бы собой критическую угрозу как нашей безопасности, так и режиму нераспространения, с далеко идущими негативными последствиями, — сказал он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. При этом передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

