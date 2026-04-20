Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 16:47

Инженер объяснил, когда пора менять электрическую плиту

Инженер Сафронов: замена плиты необходима при серьезных неисправностях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Замена электрической плиты необходима при появлении серьезных неисправностей, рассказал телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он подчеркнул, что кухонная плита имеет четкий срок эксплуатации.

Что касается электрических плит, их срок службы обычно дольше — в среднем от 10 до 15 лет в зависимости от модели и условий эксплуатации. Однако и здесь важно следить за состоянием: перегрев, сбои в работе конфорок или повреждение проводки являются серьезным сигналом к замене, — объяснил Сафронов.

Инженер отметил, что новое оборудование должно соответствовать нормативам и требованиям техники безопасности. По его словам, для подключения новой плиты необходимо участие специалиста.

Ранее россиянам рассказали, что замену газовой плиты следует проводить каждые 10–12 лет эксплуатации. Необходимость замены также возникает при серьезных неисправностях оборудования и при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

Общество
плиты
поломки
безопасность
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.