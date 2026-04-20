20 апреля 2026 в 16:40

Эксперт объяснил, почему готовить самим уже невыгодно

Эксперт Беляков: готовая еда перестала быть роскошью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Готовый ужин из магазина — это уже не премиальный продукт, а обычный инструмент повседневного питания, рассказал в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков, комментируя сравнение затрат на домашнюю готовку и покупную еду. Хотя стоимость ингредиентов при самостоятельном приготовлении зачастую ниже, современный покупатель учитывает экономию времени и усилий, отметил он.

Если сравнивать только стоимость ингредиентов, домашняя готовка во многих случаях остается дешевле. Но современный потребитель считает не только цену продуктов, но и стоимость собственного времени, усилий, планирования, хранения и бытовых затрат. <...> Готовая еда уже давно перестает быть роскошью и становится обычным инструментом повседневного питания, — сказал Беляков.

Эксперт отметил, что особенно заметен сдвиг в модели поведения среди молодежи, которая все чаще воспринимает готовую еду как рациональный выбор, закрывающий сценарии ужина после работы или обеда в офисе.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

