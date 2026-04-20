20 апреля 2026 в 16:26

«Страшно поверить»: коллега рассказала о зарезавших друг друга супругах

Хореограф театра «ФЭСТ» Насырова: погибшие Бенграф и его жена были добрыми

Владислав Бенграф и его жена Евгения Владислав Бенграф и его жена Евгения Фото: Социальные сети
Убитые в Мытищах актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его супруга Евгения были светлыми и ответственными людьми, рассказала в беседе с NEWS.ru хореограф Ольга Насырова. Коллега погибших отметила, что ей до сих пор сложно осознать произошедшую трагедию.

Женю я помню, у нас были просто рабочие отношения, и мы очень мало пересекались. Я ее помню как добрую, светлую, очень ответственную девушку. А с Владом мы работали осенью при создании спектакля «Сказка о военной тайне», тоже только познакомились, и было всего несколько репетиций, но у меня сложилось впечатление о нем как о светлом, позитивном, очень ответственном и талантливом артисте в первую очередь. И конечно, страшно поверить, что такое могло произойти, — призналась хореограф.

19 апреля в квартире в подмосковных Мытищах нашли тела актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении. Предварительно, супруги смертельно ранили друг друга после ссоры. По данным управления Следственного комитета по Московской области, конфликт произошел ночью. Квартира пары расположена на 16 этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь, после чего они увидели два тела с колото-резаными ранами шеи и груди. По факту гибели молодых людей возбуждено два уголовных дела об убийстве.

Общество
Московская область
Мытищи
театры
убийства
Максим Ширяев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
