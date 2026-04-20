Рябков раскрыл, пройдена ли точка невозврата для мирного космоса Рябков: точка невозврата для сохранения мирного космоса еще не пройдена

Точка невозврата для сохранения космического пространства мирным и свободным от оружия и конфликтов еще не пройдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он выступил на заседании международного клуба «Триалог» и отметил, что многое зависит от усилий мирового сообщества.

Мы еще не прошли точку невозврата в сохранении космического пространства мирным, свободным от оружия и конфликтов. Однако сейчас многое зависит от неотложных и скоординированных действий международного сообщества, — сказал он.

Ранее США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых моделировались угрозы, включая сценарии с ядерным оружием России в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования Соединенных Штатов и ряда ведомств и стран-партнеров.

До этого сообщалось, что на космодроме Восточный успешно проведены испытания нового устройства термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5». Специалисты выполнили ряд самостоятельных проверок оборудования. В ходе тестов было подтверждено, что устройство работает в штатном режиме и функционирует без сбоев.