20 апреля 2026 в 16:30

Подмосковные врачи спасли девочку с волосами в желудке

Подмосковные врачи спасли девочку с плотным клубком волос в желудке, сообщила пресс-служба Минздрава региона. После операции ребенок смог нормально питаться, скоро его выпишут из больницы.

Желудок был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос — трихобезоаром. Именно он и не давал проходить пище, растягивая стенки желудка, — говорится в сообщении.

Врачи рассказали, что при поступлении в медучреждение девочка жаловалась на отсутствие аппетита. После каждого приема пищи у нее возникало стойкое чувство переполненного желудка. Доктора оперативно решили проблемы, вытащив инородное тело через небольшой разрез. По их словам, промедление могло привести к кишечной непроходимости.

Ранее в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе. Одновременно с лечением ребенок получил психологическое сопровождение. После завершения терапии мальчик отправился домой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

