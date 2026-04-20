Подмосковные врачи спасли девочку с волосами в желудке

Подмосковные врачи спасли девочку с плотным клубком волос в желудке, сообщила пресс-служба Минздрава региона. После операции ребенок смог нормально питаться, скоро его выпишут из больницы.

Желудок был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос — трихобезоаром. Именно он и не давал проходить пище, растягивая стенки желудка, — говорится в сообщении.

Врачи рассказали, что при поступлении в медучреждение девочка жаловалась на отсутствие аппетита. После каждого приема пищи у нее возникало стойкое чувство переполненного желудка. Доктора оперативно решили проблемы, вытащив инородное тело через небольшой разрез. По их словам, промедление могло привести к кишечной непроходимости.

Ранее в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе. Одновременно с лечением ребенок получил психологическое сопровождение. После завершения терапии мальчик отправился домой.