В СПЧ пообещали вернуть домой похищенную мафиози в Индонезии россиянку Член СПЧ Меркачева уверена, что похищенную в Индонезии девушку вернут в Россию

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева выразила уверенность, что похищенную в Индонезии российскую туристку удастся вернуть домой. По ее словам, сказанным NEWS.ru, лица, удерживающие девушку, являются международными преступниками.

Я совершенно уверена, что [похищенную в Индонезии] девушку удастся вернуть. Мы все максимально подключимся, я напишу запросы и обращения. По сути, это международный скандал, потому что она гражданка России и ее ждут на Родине. Все те, кто воспрепятствует ее возвращению, априори становятся преступниками, потому что здесь можно расценивать и захват, и принудительное удержание. В общем, целый комплекс статей был нарушен, — высказалась Меркачева.

Она подчеркнула, что человек свободен, где бы ни находился, и никто не может его удерживать — это гарантировано международным правом. По словам правозащитницы, с точки зрения российского законодательства у Москвы есть полное право требовать вмешательства иностранного государства и его полиции для скорейшего возвращения девушки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии похитили российскую туристку. По информации ее родственников, к этому может быть причастен местный криминальный авторитет.