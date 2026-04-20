20 апреля 2026 в 10:57

В СПЧ пообещали вернуть домой похищенную мафиози в Индонезии россиянку

Член СПЧ Меркачева уверена, что похищенную в Индонезии девушку вернут в Россию

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева выразила уверенность, что похищенную в Индонезии российскую туристку удастся вернуть домой. По ее словам, сказанным NEWS.ru, лица, удерживающие девушку, являются международными преступниками.

Я совершенно уверена, что [похищенную в Индонезии] девушку удастся вернуть. Мы все максимально подключимся, я напишу запросы и обращения. По сути, это международный скандал, потому что она гражданка России и ее ждут на Родине. Все те, кто воспрепятствует ее возвращению, априори становятся преступниками, потому что здесь можно расценивать и захват, и принудительное удержание. В общем, целый комплекс статей был нарушен, — высказалась Меркачева.

Она подчеркнула, что человек свободен, где бы ни находился, и никто не может его удерживать — это гарантировано международным правом. По словам правозащитницы, с точки зрения российского законодательства у Москвы есть полное право требовать вмешательства иностранного государства и его полиции для скорейшего возвращения девушки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии похитили российскую туристку. По информации ее родственников, к этому может быть причастен местный криминальный авторитет.

Общество
туристы
россияне
похищения
Индонезия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

