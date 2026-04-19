19 апреля 2026 в 17:32

Россиянку похитили в Индонезии по заказу криминального авторитета

Российскую туристку похитили в Индонезии, сообщил Telegram-канал «112». Там отметили со ссылкой на родственников, что к этому может быть причастен местный криминальный авторитет.

Известно, что россиянка уехала в Индонезию с подругой в январе на три месяца. При этом во время поездки она познакомилась с мужчиной, о котором ничего не говорила родным.

Брат пропавший поделился тем, что неизвестные люди якобы забрали россиянку прямо с самолета, в этот момент девушка кричала. По словам мужчины, местный криминальный авторитет, якобы организовавший похищение, имеет связи в полиции, именно поэтому девушку сложно увезти обратно на родину.

Ранее турист из Краснодара пропал недалеко от горы Тыбга высотой 3064 метра в Республике Адыгея, о чем рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, турист отправился в поход вместе с подругой. Она ждала спутника в базовом лагере около суток, но он так и не появился.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
