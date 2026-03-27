Израильский майор поставил на войну с Ираном и выиграл крупную сумму Майора ВВС Израиля заподозрили в использовании секретных сведений для ставок

Майора ВВС Израиля обвинили в использовании секретной информации для ставок на сайте прогнозирования, сообщает Times of Israel. Имя подозреваемого не раскрывается в соответствии с израильским законодательством. Также обвинения предъявлены и его сообщнику.

Обвинение утверждает, что мужчины делали ставки на точное время первых ударов Израиля, которые положили начало 12-дневной войне с Ираном в июне прошлого года. Следствие считает, что военный получил сведения об операции на конфиденциальном совещании за день до ее начала и передал их своему гражданскому сообщнику.

Когда израильские самолеты направлялись к атаке на Иран, майор сообщил гражданскому лицу точное время начала удара, после чего пара заключила ставку и выиграла $162 тыс. (13,3 млн рублей), которые планировалось разделить поровну. Подозреваемые продолжали делать ставки на сайте и в 2026 году, пока их не арестовали и не предъявили обвинения.

Ранее начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что дефицит личного состава в ЦАХАЛ стал острой проблемой, угрожающей стабильности войск. Он добавил, что руководство страны должно обратить внимание на критическое положение с кадрами.