27 марта 2026 в 10:46

«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах

Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
На новых бумажных долларах США впервые в истории появится автограф действующего президента Дональда Трампа, сообщило министерство финансов страны. Глава ведомства Скотт Бессент назвал это решение «самым действенным способом признать исторические достижения нашей великой страны и президента».

До этого прецедента действующее законодательство США запрещало изображать живых людей на банкнотах. Однако еще в конце своего первого президентского срока Трамп подписал закон о редизайне коллекционных монет от 2020 года, который внес изменения в правила выпуска памятных денежных знаков.

Ранее стало известно, что первые купюры номиналом $100 (8 тыс. рублей) с новой подписью начнут печатать в июне, затем изменения затронут и другие банкноты. При этом сам дизайн денег в остальном останется без изменений.

Кроме того, Трамп во время официального мероприятия в Белом доме публично назвал американского посла в Греции Кимберли Гилфойл «Кимбер-лей». Женщина несколько лет назад встречалась с его сыном Дональдом Трампом — младшим.

