«Ты лучшая»: Трамп ласковым прозвищем обратился к послу США в Греции Трамп обратился к экс-невесте сына и послу в Греции с помощью прозвища

Президент США Дональд Трамп во время официального мероприятия в Белом доме публично назвал американского посла в Греции Кимберли Гилфойл «Кимбер-лей». Как передает NYP, женщина несколько лет назад встречалась с его сыном Дональдом Трампом — младшим.

Руководитель Соединенных Штатов пояснил, что ему нравится называть ее таким прозвищем, считая это дружеским и мягким вариантом имени. Такое обращение он использовал в момент, когда приглашал Гилфойл подняться на сцену и занять место рядом с ним.

Ты лучшая, и я слышал, что тебя в Греции любят. И надеюсь, ты вернешься сюда через 12 лет или когда закончится семестр, — сказал президент.

В свое время Гилфойл появилась на дипломатическом приеме в Греции в откровенном наряде и вызвала активную реакцию в Сети. Пользователи оставили критические комментарии в адрес дипломата. На приеме посол США выбрала облегающее черное платье с прозрачными вставками, кружевом и декоративными стразами. Образ дополняли пышная укладка волос и выразительный макияж в стиле «смоки айс».