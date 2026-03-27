Афганистан обратился к России с одной просьбой на фоне ситуации в Иране Кабулов: Афганистан заинтересован в покупке российского дизеля и бензина

Кабул заинтересован в покупке российских энергоносителей, в том числе дизельного топлива и бензина, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, данный вопрос включен в переговорную повестку.

Афганцы проявляют практический интерес к закупкам нашей продукции, в особенности дизельного топлива и бензина, — подчеркнул российский дипломат.

Ранее глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна сообщил, что Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов. По его словам, страна надеется закупить ресурсы на три месяца.

Филиппины между тем ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране. Из-за проблем, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, государство временно увеличило выработку электроэнергии на угольных электростанциях.