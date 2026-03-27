ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б. Ю. Александров»

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б. Ю. Александров» компании «РостАгроКомплекс», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу. Компании выдано предупреждение с требованием прекратить распространение недостоверной информации.

Основанием для проверки стало обращение заявителя, указавшего на действия компании, направившей в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию его продукции. В этих обращениях производитель ссылался на наличие у него прав на использование товарного знака «Б. Ю. Александров».

Согласно информации Роспатента, соглашение на использование данного товарного знака было прекращено в 2022 году. В последующем, в 2023 году, соответствующая продукция была выведена из гражданского оборота.

По итогам рассмотрения материалов ФАС пришла к выводу о наличии признаков распространения недостоверных сведений и выдала компании предупреждение. Ведомство обязало прекратить подобные действия и отозвать направленные ранее письма.

В случае его неисполнения служба вправе возбудить в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, — подчеркнула пресс-служба.

