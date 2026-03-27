27 марта 2026 в 14:45

Петербуржцу вынесли приговор за поджог машины с ущербом в 2,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор местному жителю за поджог иномарки Hyundai на фоне неприязни к ее владелице, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов города. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Он совершил преступление на улице Металлургов в Колпино. В результате поджога автомобиль полностью выгорел, придя в негодность. Ущерб от действий злоумышленника составил 2,3 млн рублей. Фигурант уголовного дела признал свою вину.

Ранее Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей. Ущерб превысил 60 млн рублей.

