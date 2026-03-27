В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников

В Санкт-Петербурге задержали администраторов узла связи телефонных мошенников, сообщает Gazeta.SPb. Пропуск телефонного трафика проходил из-за рубежа.

Сообщается, что фигурантами по делу стали два жителя Тульской области 17 и 18 лет. Они следили за сим-боксами, которые скрывали реальное местоположение звонящего. Техническое оборудование было размещено в арендованных квартирах.

В качестве вознаграждения администраторы получали по 85 тыс. рублей в неделю. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что трое граждан России попались на создании узла связи для украинского мошеннического кол-центра. Они также оказались причастны к хищению 1,3 млн рублей.