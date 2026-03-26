Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра

Трое граждан России попались на создании узла связи для украинского мошеннического кол-центра, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Они также оказались причастны к хищению 1,3 млн рублей. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД на территории Ингушетии, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокса), — говорится в заявлении.

Уточняется, что одного из россиян удалось задержать с поличным, в момент получения им почтового отправления в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании. В посылке содержались два сим-бокса.

Ранее представитель одесского подпольного движения Stop Grave обратил внимание, что доходы украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян, заметно снизились. По его словам, сотрудники колл-центров вынуждены работать в две смены.