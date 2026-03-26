Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 09:58

Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра

В Ингушетии трех человек задержали за создание узла связи украинского кол-центра

Подписывайтесь на нас в MAX

Трое граждан России попались на создании узла связи для украинского мошеннического кол-центра, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Они также оказались причастны к хищению 1,3 млн рублей. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД на территории Ингушетии, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокса), — говорится в заявлении.

Уточняется, что одного из россиян удалось задержать с поличным, в момент получения им почтового отправления в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании. В посылке содержались два сим-бокса.

Ранее представитель одесского подпольного движения Stop Grave обратил внимание, что доходы украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян, заметно снизились. По его словам, сотрудники колл-центров вынуждены работать в две смены.

Ингушетия
задержания
Украина
украинцы
мошенники
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос об ограничении мобильного интернета в Москве
Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска
Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой
В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США
Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра
Китай обвинил одну из стран Азии во вторжении в зону военных учений
Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке
Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника
ВС России разнесли маршрут доставки военных грузов для ВСУ из Европы
Названо число пострадавших при нападении на школу в Челябинске
«Ежедневное поражение»: ВСУ остались без ротации под Харьковом
Российская делегация прибыла в азиатскую страну ради «нефтяного» спасения
В Великобритании назвали сроки начала наземной операции США в Иране
Тьма накрыла одну из областей Украины
Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал
Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном
В Челябинске раскрыли подробности стрельбы из арбалета в местной школе
Почти 150 тыс. тонн нефти едва не вспыхнули в Черном море из-за дронов
«Не останется топлива»: в России оценили «игры» Британии в перехватчиков
Семилетний мальчик провалился под лед и погиб в Красноярском крае
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.