27 марта 2026 в 13:52

В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили

В морском порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили, сообщает «Петербург2». Опасное заболевание обнаружили в сливах и нектаринах.

Сообщается, что к ввозу на территорию региона запретили пять партий слив и одну партию нектаринов. В плодах обнаружили возбудителя бурой гнили — он способен быстро распространяться не только на овощи и фрукты, но также на цветы и почки деревьев.

Всего один зараженный фрукт может привести к распространению на весь сад. Изолировать пришлось 134 тонны продукции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выявили свыше 18 тонн свежих помидоров из Узбекистана, зараженных вирусом. Угрозу подтвердил лабораторный анализ, проведенный в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

