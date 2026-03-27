В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили

В морском порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили, сообщает «Петербург2». Опасное заболевание обнаружили в сливах и нектаринах.

Сообщается, что к ввозу на территорию региона запретили пять партий слив и одну партию нектаринов. В плодах обнаружили возбудителя бурой гнили — он способен быстро распространяться не только на овощи и фрукты, но также на цветы и почки деревьев.

Всего один зараженный фрукт может привести к распространению на весь сад. Изолировать пришлось 134 тонны продукции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выявили свыше 18 тонн свежих помидоров из Узбекистана, зараженных вирусом. Угрозу подтвердил лабораторный анализ, проведенный в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».