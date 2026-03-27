Россиянин получил 20-летний срок за попытку отравить бойцов ВС РФ Жителя Ставрополя приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам лишения свободы по делам о государственной измене и участии в террористической организации, пишет Readovka.news со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края. По данным полиции, молодой человек, работая в кофейне, неоднократно пытался отравить бойцов ВС РФ.

В период с апреля 2023 по август 2024 года, фигурант дела подмешивал отравляющее вещество в напитки военнослужащих. Осужденный действовал в интересах международной террористической организации. Он также передавал своим кураторам информацию об объектах Минобороны РФ на территории Ставропольского края.

Помимо этого, он распространял экстремистские материалы в Сети и пытался завербовать двоих знакомых. По решению суда первые четыре года молодой человек будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Архангельский областной суд приговорил 37-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Его признали виновным в передаче украинской стороне сведений о дислокации частей ВС РФ.