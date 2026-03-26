В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги» Депутат Панеш: перевод квитанций за ЖКУ на «Госуслуги» должен быть добровольным

Перевод квитанций за ЖКУ на «Госуслуги» должен быть добровольным, а не принудительным, чтобы не нарушать права пожилых граждан, которые не пользуются интернетом, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, идея цифровизации сама по себе здравая и позволяет сэкономить ресурсы.

Появилась информация, что платежные документы за ЖКУ планируют по умолчанию направлять в личные кабинеты собственников на «Госуслугах». Идея сама по себе здравая: цифровизация экономит бумагу, время, исключает риск потери квитанции в почтовом ящике. Но есть одно «но», которое нельзя игнорировать. Миллионы пожилых людей в нашей стране не пользуются «Госуслугами» самостоятельно без помощи детей и внуков. У многих нет доступа к интернету, смартфона, навыков работы с порталом. Для них бумажная квитанция в почтовом ящике — единственный способ узнать, сколько и за что нужно платить. Я считаю, что перевод квитанций на «Госуслуги» должен быть не принудительным, а добровольным, — пояснил Панеш.

Он отметил, что цифровизация не должна превращаться в дискриминацию. По словам депутата, те, кто «не дружит с интернетом», не должны оказываться в худшем положении.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что добросовестные плательщики жилищно-коммунальных услуг должны получать кешбэк до 10% от годовой суммы оплаты. По его словам, возвращать средства предлагается в виде уменьшения будущих начислений по лицевому счету.