«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном Аналитик Макгрегор: США не одержат победу над Ираном, воюя старыми методами

США не смогут одержать победу над Ираном из-за использования старых методов ведения конфликтов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. По его словам, Тегеран «ведет войну будущего».

Военная победа. Что выиграют США? Неужели это сценарий с линкором «Миссури», когда иранцы поднимаются на борт линкора, стоящего где-то в Персидском заливе, и сдаются Дональду Трампу? Это все чепуха, — отметил Макгрегор.

Эксперт подчеркнул, что США пытаются воевать методами, которые не менялись как минимум с 1944 года, тогда как их противник ведет войну XXI века — войну ракет, беспилотных и пилотируемых систем, основанную на максимальной точности, контроле и постоянном наблюдении. Он добавил, что если США продолжат действовать в том же ключе, они не смогут выиграть, даже выпустив все ракеты до последней, поскольку это не принесет результата.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Сет Моултон заявил, что президент США Дональд Трамп проигрывает развязанную им в Иране войну и вынужден обращаться к Китаю за помощью в разблокировании Ормузского пролива. По его оценке, действия американского лидера привели к тому, что США оказались в уязвимом положении.