Пентагон нарушил многолетнюю традицию с обзором войск за рубежом

Пентагон впервые за десятилетия не опубликует обзор войск за рубежом

Пентагон впервые за долгие годы отказывается от публикации ключевого документа о размещении войск за пределами страны, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди американских, натовских и европейских чиновников. По информации журналистов, вместо традиционного обзора администрация США проведет серию неформальных консультаций.

Издание отмечает, что подобный обзор традиционно готовится в начале каждого президентского срока. Он определяет ключевые принципы размещения американских сил и средств за рубежом. В Вашингтоне считают, что уже дали достаточно сигналов в ранее опубликованных стратегических документах.

Решение отказаться от публикации может вызвать раздражение в Конгрессе США и среди европейских союзников. Там рассчитывают на большую прозрачность в вопросах военного планирования американской администрации.

Член комитета сената по вооруженным силам республиканец Джим Бэнкс заявил, что отсутствие документа осложнит работу профильных комитетов. Сенатор-демократ Джек Рид в свою очередь отметил, что такой шаг демонстрирует отсутствие у администрации четкого плана.

Союзники США по НАТО также выражают беспокойство. Один из высокопоставленных представителей Альянса пояснил, что главным запросом от партнеров остается предсказуемость, особенно когда Европе приходится брать на себя больше ответственности за безопасность. В Пентагоне заверили, что продолжат взаимодействие с конгрессом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. По данным американских журналистов, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.