26 марта 2026 в 11:20

Пентагон нарушил многолетнюю традицию с обзором войск за рубежом

Politico: Пентагон впервые за десятилетия не опубликует обзор войск за рубежом

Пентагон впервые за долгие годы отказывается от публикации ключевого документа о размещении войск за пределами страны, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди американских, натовских и европейских чиновников. По информации журналистов, вместо традиционного обзора администрация США проведет серию неформальных консультаций.

Издание отмечает, что подобный обзор традиционно готовится в начале каждого президентского срока. Он определяет ключевые принципы размещения американских сил и средств за рубежом. В Вашингтоне считают, что уже дали достаточно сигналов в ранее опубликованных стратегических документах.

Решение отказаться от публикации может вызвать раздражение в Конгрессе США и среди европейских союзников. Там рассчитывают на большую прозрачность в вопросах военного планирования американской администрации.

Член комитета сената по вооруженным силам республиканец Джим Бэнкс заявил, что отсутствие документа осложнит работу профильных комитетов. Сенатор-демократ Джек Рид в свою очередь отметил, что такой шаг демонстрирует отсутствие у администрации четкого плана.

Союзники США по НАТО также выражают беспокойство. Один из высокопоставленных представителей Альянса пояснил, что главным запросом от партнеров остается предсказуемость, особенно когда Европе приходится брать на себя больше ответственности за безопасность. В Пентагоне заверили, что продолжат взаимодействие с конгрессом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. По данным американских журналистов, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перешел на погоду»: Костин ответил на вопрос о ключевой ставке
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

