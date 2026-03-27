Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:40

Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом

Нарколог Холдин: курильщики имеют повышенный риск развития туберкулеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Курильщики имеют повышенный риск развития туберкулеза, заявил в беседе с «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. У них вероятность заболеть увеличивается в несколько раз. Дело в том, что горячий дым во время курения обжигает слизистую оболочку бронхов, а содержащиеся в нем токсины усиливают негативный эффект. Это разрушает реснитчатый эпителий бронхов, очищающий дыхательные пути.

В результате слизь, бактерии и грязь накапливаются в дыхательных путях, создавая благоприятные условия для развития инфекции. А так как курение ослабляет иммунитет, все это делает организм более уязвимым к палочке Коха — возбудителю туберкулеза, — объяснил Холдин.

Со временем после отказа от курения реснитчатый эпителий восстанавливается. Как следствие он начинает эффективнее очищать дыхательные пути. Кроме того, спустя несколько лет укрепляется иммунная система, заключил врач.

Ранее пульмонолог Ольга Цагараева заявила, что люди нередко принимают туберкулез за ОРВИ, бронхит, вегетососудистую дистонию или астению. Она отметила, что затяжной кашель и повышение температуры часто игнорируют или списывают на простуду.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.