Пульмонолог предупредила, под какие заболевания маскируется туберкулез

Люди нередко принимают туберкулез за ОРВИ, бронхит, вегетососудистую дистонию или астению, заявила РИАМО пульмонолог Ольга Цагараева. Она отметила, что затяжной кашель и повышение температуры часто игнорируют или списывают на простуду.

Обычный кашель длится неделю. Если он не проходит более трех недель — это красный флаг. Люди пьют сиропы, подозревая ОРВИ, или продолжают курить, предполагая, что это лишь бронхит. Еще один признак туберкулеза — субфебрильная температура, когда вечером 37–37,5 градуса. Ее списывают на усталость, стресс или вегетососудистую дистонию, — рассказала Цагараева.

Она добавила, что другими признаками туберкулеза могут быть потливость, в особенности ночью, снижение веса и аппетита, слабость и быстрая утомляемость. Нередко люди думают о том, что они просто устали или слишком много работают. А в это время в их организме уже происходит интоксикация, предупредила специалист.

Ранее врач Наталья Бородина заявила, что здоровый образ жизни, в том числе отказ от вредных привычек, и регулярное прохождение диспансеризации снизят риск развития туберкулеза. Она напомнила, что в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом и хроническими воспалениями, а также курильщики.