24 марта 2026 в 12:13

Пульмонолог предупредила, под какие заболевания маскируется туберкулез

Пульмонолог Цагараева: люди нередко принимают туберкулез за простуду

Люди нередко принимают туберкулез за ОРВИ, бронхит, вегетососудистую дистонию или астению, заявила РИАМО пульмонолог Ольга Цагараева. Она отметила, что затяжной кашель и повышение температуры часто игнорируют или списывают на простуду.

Обычный кашель длится неделю. Если он не проходит более трех недель — это красный флаг. Люди пьют сиропы, подозревая ОРВИ, или продолжают курить, предполагая, что это лишь бронхит. Еще один признак туберкулеза — субфебрильная температура, когда вечером 37–37,5 градуса. Ее списывают на усталость, стресс или вегетососудистую дистонию, — рассказала Цагараева.

Она добавила, что другими признаками туберкулеза могут быть потливость, в особенности ночью, снижение веса и аппетита, слабость и быстрая утомляемость. Нередко люди думают о том, что они просто устали или слишком много работают. А в это время в их организме уже происходит интоксикация, предупредила специалист.

Ранее врач Наталья Бородина заявила, что здоровый образ жизни, в том числе отказ от вредных привычек, и регулярное прохождение диспансеризации снизят риск развития туберкулеза. Она напомнила, что в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом и хроническими воспалениями, а также курильщики.

Умер депутат-спецназовец Юрий Швыткин: досье, война в Чечне, СВО, заявления
Психолог назвала неожиданную причину стресса у многих россиян
Звезду «Голден Стэйт» вынесли с площадки на носилках из-за травмы колена
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
ГД одобрила в I чтении проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
