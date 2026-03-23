23 марта 2026 в 15:58

Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза

Врач Бородина: здоровый образ жизни снизит риск развития туберкулеза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Здоровый образ жизни, в том числе отказ от вредных привычек, и регулярное прохождение диспансеризации снизят риск развития туберкулеза, заявила ИА «Время Н» врач Наталья Бородина. Она напомнила, что в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом и хроническими воспалениями, а также курильщики.

80% россиян — носители микобактерий туберкулеза, но риск активной болезни высок только первые два года после заражения. В 95% случаев бактерии «засыпают» навсегда. Защитить себя просто: следите за здоровьем. Регулярная флюорография — ключ к раннему выявлению, особенно в диспансеризации, — отметила Бородина.

При боли в груди, кашле с мокротой, температуре или ночной потливости необходимо обратиться к врачу и проверить состояние легких. Специалист предупредила: всего один больной туберкулезом человек может заразить до 10 человек в год.

Ранее врач Светлана Григорьева заявила, что при обнаружении больного туберкулезом в жилом доме необходимо связаться с управляющей компанией. Она отметила, что это заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.

