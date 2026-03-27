Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто

На многих японских и европейских автомобилях масло рекомендовано менять раз в 15 тыс. км, однако Toyota всегда писала, что на сервис надо приезжать раз в 10 тысяч, и это неслучайно, рассказал NEWS.ru руководитель петербургской компании «DSG-сервис» автоэксперт Евгений Гульчин. По его словам, этим во многом и объясняется «легендарная надежность» автомобилей марки Toyota.

В Toyota использовались такие же масла, как и у других. Да и моторы и коробки передач по своей сути не отличались. Но интервал в 10 тысяч километров — против 15 у всех остальных — позволял чаще проверять состояние машины. А значит оперативнее выявлять проблемы и износившиеся элементы. И вовремя их менять. А что вовремя было заменено — то не сломалось, — пояснил Гульчин.

Эксперт добавил, что водители должны всегда учитывать особенности эксплуатации. Так, постоянное движение в пробках, по бездорожью или по пыльным дорогам считаются тяжелыми условиями. И даже производители рекомендуют в этом случае сократить межсервисный интервал в два раза.

Ранее автомобильный эксперт Николай Погуляев рассказал, как водителям нужно хранить зимние шины после замены. По его словам, зимние шины нужно положить в сухое, затемненное и проветриваемое помещение при температуре от 0 до 25 градусов тепла.