Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины

Зимние шины нужно хранить в сухом, затемненном и проветриваемом помещении при температуре от 0 до 25 градусов тепла, заявил Lenta.ru автоэксперт Николай Погуляев. Лучше располагать резину подальше от батарей и канистр с бензином. По его мнению, важно не только место хранения, но и упаковка.

Популярный, но неверный подход — упаковка шин в полностью герметичные пакеты без вентиляции. Владельцы плотно запаковывают свой комплект, а внутри образуется конденсат, растет влажность, может появиться плесень, ржавчина шипов и дисков. При такой «заботливой» упаковке идет ускоренное старение каучука. Советую выбирать «дышащие» чехлы и сохранять циркуляцию воздуха, — высказался Погуляев.

По его словам, шины без дисков следует ставить вертикально, а колеса в сборе допустимо держать в стопке или на крюках. Первые лучше периодически проворачивать, а вторые — смещать. Наконец, эксперт призвал помыть всю резину перед тем, как отправить ее на хранение.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что москвичи могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Она отметила, что «переобуваться» можно, когда температура стабильно держится на уровне от пяти до семи градусов тепла.