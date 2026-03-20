Метеоролог ответила, пора ли москвичам менять резину на летнюю

Москвичи могут начать менять зимнюю резину на летнюю, рассказала «Ридусу» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что «переобуваться» можно, когда температура держится на уровне от 5 до 7 градусов тепла.

Ездящие по Москве люди уже могут менять зимнюю резину на летнюю, поскольку температурный режим позволяет. В Москве гораздо меньше снега и обледенелых лужиц, — рассказала Позднякова.

Метеоролог призвала следить за прогнозом погоды и не игнорировать сообщения о ночном гололеде. По ее словам, жителям других регионов стоит задуматься о смене резины только в конце месяца.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что в межсезонье главной опасностью на дороге становится перепад температур. Он посоветовал проявить повышенное внимание на дорогах как водителям, так и пешеходам.