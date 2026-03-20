20 марта 2026 в 14:40

Метеоролог ответила, пора ли москвичам менять резину на летнюю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москвичи могут начать менять зимнюю резину на летнюю, рассказала «Ридусу» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что «переобуваться» можно, когда температура держится на уровне от 5 до 7 градусов тепла.

Ездящие по Москве люди уже могут менять зимнюю резину на летнюю, поскольку температурный режим позволяет. В Москве гораздо меньше снега и обледенелых лужиц, — рассказала Позднякова.

Метеоролог призвала следить за прогнозом погоды и не игнорировать сообщения о ночном гололеде. По ее словам, жителям других регионов стоит задуматься о смене резины только в конце месяца.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что в межсезонье главной опасностью на дороге становится перепад температур. Он посоветовал проявить повышенное внимание на дорогах как водителям, так и пешеходам.

