27 марта 2026 в 12:36

Дипломат объяснил заявления США о переговорах

Посол Ирана Джоукар назвал заявления США о переговорах уловкой

Заявления американской стороны о переговорах с Ираном, вероятно, являются уловкой, заявил иранский посол в Казахстане Али Акбар Джоукар. По его мнению, так США пытаются контролировать рост цен на глобальном нефтяном рынке, сообщает РИА Новости.

Скорее всего, это уловка США — сказать, что проходят переговоры, для того чтобы как-то контролировать рост [цен] на нефть на мировом рынке, — сказал посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить мирное соглашение с США. Трамп пояснил, что последствия конфликта показывают, почему Тегеран заинтересован в достижении договоренностей.

Спецпосланник Стив Уиткофф в беседе с американским лидером заявил, что дискуссии США и Ирана по разрешению ближневосточного конфликта носят чувствительный характер. По его словам, в качестве посредника выступает Пакистан. Дипломат подчеркнул, что благодаря совместным усилиям между сторонами удалось наладить обмен конструктивными сообщениями и начать переговоры. Однако Уиткофф уточнил, что конкретные детали переговоров не разглашаются по просьбе участников.

До этого представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи заявил, что Соединенным Штатам стоит признать свое поражение в текущем противостоянии. По словам политика, Трампа ожидает унижение.

