27 марта 2026 в 14:01

Россиянам рассказали, чем грозит выброс мусора из окна машины

Выброс мусора из окна автомобиля может грозить водителю штрафом, однако подтвердить факт нарушения бывает затруднительно, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, наказание последует только в том случае, если проступок попал в объектив камеры, был снят на видео прохожими или нашелся свидетель.

Выброс мусора из окна машины может привести к штрафам. На мой взгляд, подтвердить сам факт нарушения бывает довольно затруднительно. Штраф выписывают, если проступок попал в объектив автоматической камеры, был зафиксирован на видео обычными прохожими или есть свидетели. Иногда водителю могут сначала сделать устное замечание и попросить убрать за собой. Если же этого не сделать, скорее всего, последует официальный протокол, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что для владельцев легковых автомобилей размер штрафа может составить до 15 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма вырастет до 20–30 тыс. рублей. По его словам, для улучшения ситуации с выбросом мусора стоит внедрить систему цифровых бонусов.

Для водителя по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ за выброс мусора из окна могут назначить штраф до 15 тыс. рублей. При повторном случае сумма вырастет до 30 тыс. рублей. Владельцы грузового транспорта рискуют столкнуться с более крупными суммами, которые могут доходить до 50 тыс. рублей. Сейчас возможно фиксировать выброс мусора с помощью работающих в автоматическом режиме дорожных камер. Для улучшения ситуации стоило бы внедрить систему цифровых бонусов для водителей за правильное обращение с отходами, — подытожил Бондарь.

Ранее сообщалось, что новые правила для водителей, в числе которых ужесточение фиксации нарушений разметки и знаков, вступят в силу в России с 1 апреля. Так, камеры начнут регистрировать больше ситуаций на дороге, например выезд на полосу общественного транспорта, движение по обочине и проезд там, где разрешен только поворот направо.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

