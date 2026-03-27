Россиянам рассказали, чем грозит выброс мусора из окна машины

Выброс мусора из окна автомобиля может грозить водителю штрафом, однако подтвердить факт нарушения бывает затруднительно, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, наказание последует только в том случае, если проступок попал в объектив камеры, был снят на видео прохожими или нашелся свидетель.

Выброс мусора из окна машины может привести к штрафам. На мой взгляд, подтвердить сам факт нарушения бывает довольно затруднительно. Штраф выписывают, если проступок попал в объектив автоматической камеры, был зафиксирован на видео обычными прохожими или есть свидетели. Иногда водителю могут сначала сделать устное замечание и попросить убрать за собой. Если же этого не сделать, скорее всего, последует официальный протокол, — пояснил Бондарь.

Для водителя по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ за выброс мусора из окна могут назначить штраф до 15 тыс. рублей. При повторном случае сумма вырастет до 30 тыс. рублей. Владельцы грузового транспорта рискуют столкнуться с более крупными суммами, которые могут доходить до 50 тыс. рублей. Сейчас возможно фиксировать выброс мусора с помощью работающих в автоматическом режиме дорожных камер. Для улучшения ситуации стоило бы внедрить систему цифровых бонусов для водителей за правильное обращение с отходами, — подытожил Бондарь.

Ранее сообщалось, что новые правила для водителей, в числе которых ужесточение фиксации нарушений разметки и знаков, вступят в силу в России с 1 апреля. Так, камеры начнут регистрировать больше ситуаций на дороге, например выезд на полосу общественного транспорта, движение по обочине и проезд там, где разрешен только поворот направо.