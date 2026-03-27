27 марта 2026 в 11:07

Российских водителей предупредили о важных изменениях с 1 апреля

В России ужесточат фиксацию нарушений дорожной разметки и знаков с 1 апреля

Новые правила для водителей, в числе которых ужесточение фиксации нарушений разметки и знаков, вступят в силу в России с 1 апреля, передает «Главный региональный». Так, камеры начнут регистрировать больше ситуаций на дороге, например, выезд на полосу общественного транспорта, движение по обочине и проезд там, где разрешен только поворот направо.

Во‑вторых, повысится внимание к парковкам. В некоторых регионах обновят схемы платных зон и зон с запретом парковки. Где‑то изменятся тарифы, а где‑то расширят участки с полностью запрещенной стоянкой.

Также ужесточают контроль за соблюдением скоростного режима. На дорогах планируют установить больше камер, фиксирующих превышение на отдельных участках. Водителям, которые регулярно превышают скорость на 20 км/ч, стоит учитывать возможные штрафы. Усиление контроля может привести к росту финансовых затрат для нарушителей.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за самоходными машинами. Он предполагает, что документы у водителей будут проверять не только на дорогах общего пользования, но и в лесах или на полях.

Путин по видеосвязи откроет Азербайджанский театр в Дербенте после ремонта
ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам Украины
Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке
Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
Бариста пытался отравить российских военных и поплатился
Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона
Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей
Звезда «Кухни» решила развестись с мужем
Крупное водохранилище обмелело и завоняло под Киевом
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

