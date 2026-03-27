Российских водителей предупредили о важных изменениях с 1 апреля В России ужесточат фиксацию нарушений дорожной разметки и знаков с 1 апреля

Новые правила для водителей, в числе которых ужесточение фиксации нарушений разметки и знаков, вступят в силу в России с 1 апреля, передает «Главный региональный». Так, камеры начнут регистрировать больше ситуаций на дороге, например, выезд на полосу общественного транспорта, движение по обочине и проезд там, где разрешен только поворот направо.

Во‑вторых, повысится внимание к парковкам. В некоторых регионах обновят схемы платных зон и зон с запретом парковки. Где‑то изменятся тарифы, а где‑то расширят участки с полностью запрещенной стоянкой.

Также ужесточают контроль за соблюдением скоростного режима. На дорогах планируют установить больше камер, фиксирующих превышение на отдельных участках. Водителям, которые регулярно превышают скорость на 20 км/ч, стоит учитывать возможные штрафы. Усиление контроля может привести к росту финансовых затрат для нарушителей.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за самоходными машинами. Он предполагает, что документы у водителей будут проверять не только на дорогах общего пользования, но и в лесах или на полях.