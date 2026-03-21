Водителей самоходов ожидают большие изменения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за за самоходными машинами, соответствующая информация опубликована на сайте ГД. Он предполагает, что документы у водителей будут проверять не только на дорогах общего пользования, но и в лесах или на полях.

Согласно документу, обязанности проверять права перейдут к инспекторам Гостехнадзора. В рамках нового понятия — «постоянный рейд» — специалисты смогут устраивать проверки без согласования с прокуратурой.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли разработали проект постановления об обязательной маркировке автозапчастей в России. Меры предлагается вводить поэтапно, начиная с 1 сентября 2026 года.

Такде Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения. Обсуждение документа заняло почти полтора часа, по нему высказались более 20 депутатов. В итоге за проголосовали 288 парламентариев, против — 34, воздержались от голосования 32 человека.