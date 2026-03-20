В России могут начать маркировать автозапчасти Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей в России

Обязательную маркировку автозапчастей могут ввести в России, соответствующий проект постановления правительства разработали в Министерстве промышленности и торговли. Меры предлагается вводить поэтапно, начиная с 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года, — уточнили в Минпромторге.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что российский рынок автозапчастей не столкнется с дефицитом товаров из-за текущей напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Главная роль в поставках комплектующих сегодня отведена Китаю, тогда как вклад Объединенных Арабских Эмиратов в импорт деталей составляет всего лишь 15–20%.

Позже руководитель международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила, что услуги по техническому обслуживанию автомобилей в России вырастут в цене за год на 25%. По ее словам, водителей ожидает повышение стоимости в три этапа.