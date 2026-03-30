30 марта 2026 в 11:58

Эксперт назвал новую проблему в поставках запчастей для авто из Китая

Автоэксперт Андреев рассказал о серьезных ошибках в переводе китайских запчастей

Проблема с поставкой запчастей для некоторых китайских автомобилей продолжает оставаться напряженной в 2026 году, и часто из-за проблем с переводом, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Владимир Андреев. По его словам, это иногда запчасти переводят так, что ничего непонятно.

Под «водными устройствами» в каталоге прячутся боковые подножки. «Пяткой в сборе» почему-то обозначен задний диван. «Инженер покрытия внутренняя пластина теплоизолирующий матрас» — это звукоизоляция капота. «Пребывание бара в сборе» — так называется газовый упор капота. «Сели в автобус, чтобы ручка устройства» — это просто потолочная ручка. Причем в легковой машине, не в автобусе, — рассказал Андреев.

Однако эксперт отметил, что ситуация улучшается. По словам Владимира Андреева, по мере того как растет экспорт китайских машин в разные страны мира, налаживается и информационное сопровождение. Да и европейские производители запасных частей не считают зазорным делать запасные части для китайский машин.

Ранее стало известно, что содержание автомобиля в России значительно подорожало за последний год, стоимость запчастей выросла на 20–40%. Основные причины — усложнение логистики при параллельном импорте, повышение налогов и ужесточение таможенных проверок. Кроме того, для европейских марок стало проблематично найти оригинальные детали.

Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
