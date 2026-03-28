Стало известно, как сильно подорожали в России автозапчасти Запчасти в России подорожали на 20–40% за год

Содержание автомобиля в России значительно подорожало за последний год, стоимость запчастей выросла на 20–40%, сообщил Telegram-канал Baza. Основные причины — усложнение логистики при параллельном импорте, повышение налогов и ужесточение таможенных проверок. Кроме того, для европейских марок стало проблематично найти оригинальные детали.

Если в 2025 году владельцы Kia Rio и Toyota Camry тратили на обслуживание около 60–90 тыс. рублей в год, то в 2026-м эти расходы увеличились до 80–120 тыс. Еще сложнее ситуация с премиальными европейскими автомобилями. Раньше содержание BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class обходилось в 120–180 тыс. рублей, теперь — в 160–250 тыс. рублей При этом речь идет только о базовом обслуживании без учета серьезных поломок.

Сильнее всего в цене выросли такие базовые компоненты, как тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Стандартное техническое обслуживание для автомобилей экономкласса теперь стоит 8–16 тыс. рублей вместо 6–12 тыс. годом ранее, а для премиум-сегмента — 20–40 тыс.

Главной проблемой стала непредсказуемость затрат: цены на обслуживание растут из года в год. Если для бюджетных машин на рынке еще представлен широкий выбор аналогов, то с премиальным сегментом ситуация гораздо сложнее.

При этом в феврале сообщалось, что оптовые цены на автозапчасти в России продемонстрировали снижение в среднем на 10–15%. На розничные цены такая динамика пока не повлияла. Эксперты отметили, что сильнее всего подешевели основные расходные материалы.