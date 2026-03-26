В Иране призвали США признать поражение в конфликте Депутат из Ирана Резаи: США следует признать поражение и сдаться

США следует признать поражение в противостоянии, заявил в соцсети X представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. По его словам, американский президент Дональд Трамп будет унижен.

Безусловно, в этой битве именно Америка должна сдаться и признать поражение. На этот раз Трамп будет унижен, и унижен окончательно, — написал депутат.

Ранее журналист Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев в конгрессе сообщил, что американские военные готовятся к наземной операции на иранской территории. По данным председателей комитетов по вооруженным силам обеих палат, наступление может начаться в самое ближайшее время.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса. Генсек ООН направил отдельные послания ключевым участникам конфликта. Соединенные Штаты и Израиль он призвал немедленно прекратить военные действия, а Иран — остановить атаки на соседние государства, которые не являются сторонами конфликта.