В Иране призвали США признать поражение в конфликте

США следует признать поражение в противостоянии, заявил в соцсети X представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. По его словам, американский президент Дональд Трамп будет унижен.

Безусловно, в этой битве именно Америка должна сдаться и признать поражение. На этот раз Трамп будет унижен, и унижен окончательно, — написал депутат.

Ранее журналист Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев в конгрессе сообщил, что американские военные готовятся к наземной операции на иранской территории. По данным председателей комитетов по вооруженным силам обеих палат, наступление может начаться в самое ближайшее время.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса. Генсек ООН направил отдельные послания ключевым участникам конфликта. Соединенные Штаты и Израиль он призвал немедленно прекратить военные действия, а Иран — остановить атаки на соседние государства, которые не являются сторонами конфликта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Дальше
