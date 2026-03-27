Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:45

США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»

TWZ: США применили противотанковые мины у подземных ракетных комплексов Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные использовали противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы в иранском Ширазе, сообщает портал The War Zone (TWZ). По данным иранского агентства Tasnim, в результате погибли несколько человек.

В Иране рассказали, что мины внешне похожи на консервные банки, чуть больше обычной тары из-под тунца. Они взрываются, когда их пытаются сдвинуть или открыть.Западные расследователи подтвердили, что мины были найдены у деревни Кафари, в двух километрах от входа в ракетную базу Шираз, прямо на территории населенного пункта.

Отмечается, что такие мины есть только у США — их не поставляли Израилю и другим союзникам. Центральное командование Штатов отказалось комментировать применение этого оружия. Мины серии Gator предназначены для уничтожения танков и грузовиков. Они могут сделать дороги к ракетным объектам непроходимыми, а также помешать расчистке завалов после бомбардировок. Последний раз американцы использовали такие мины в боевых условиях в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Боеприпасы могут самоуничтожиться через несколько часов или дней, но механизм срабатывает не всегда, что создает опасность для мирных жителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской телекомпании France Télévisions раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. По его словам, каждый раз, когда США вмешиваются в региональные процессы, ситуация только ухудшается.

США
Иран
мины
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, кто захватил всю власть на Украине
Fars: Иран может ударить по президентскому дворцу в Дамаске
Назван истинный мотив Украины в оборонной помощи Саудовской Аравии
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.