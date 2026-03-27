США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»

Американские военные использовали противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы в иранском Ширазе, сообщает портал The War Zone (TWZ). По данным иранского агентства Tasnim, в результате погибли несколько человек.

В Иране рассказали, что мины внешне похожи на консервные банки, чуть больше обычной тары из-под тунца. Они взрываются, когда их пытаются сдвинуть или открыть.Западные расследователи подтвердили, что мины были найдены у деревни Кафари, в двух километрах от входа в ракетную базу Шираз, прямо на территории населенного пункта.

Отмечается, что такие мины есть только у США — их не поставляли Израилю и другим союзникам. Центральное командование Штатов отказалось комментировать применение этого оружия. Мины серии Gator предназначены для уничтожения танков и грузовиков. Они могут сделать дороги к ракетным объектам непроходимыми, а также помешать расчистке завалов после бомбардировок. Последний раз американцы использовали такие мины в боевых условиях в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Боеприпасы могут самоуничтожиться через несколько часов или дней, но механизм срабатывает не всегда, что создает опасность для мирных жителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской телекомпании France Télévisions раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. По его словам, каждый раз, когда США вмешиваются в региональные процессы, ситуация только ухудшается.