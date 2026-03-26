Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 23:10

Лавров озвучил, кто виноват в удручающей ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: ситуация на Ближнем Востоке из-за США становится все более удручающей

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской телекомпании France Télévisions раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. По его словам, каждый раз, когда США вмешиваются в региональные процессы, ситуация только ухудшается.

Каждый раз, когда Соединенные Штаты и их союзники вмешиваются в происходящие там процессы, ситуация становится все более удручающей. Разрушены Ирак, Сирия, Ливия (неизвестно, когда ее «соберут» воедино). Сейчас то же происходит с Исламской Республикой Иран, — подчеркнул глава российского ведомства.

Заявление российского министра прозвучало на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, которая длится уже почти месяц. Москва неоднократно призывала к прекращению огня и возвращению к дипломатическому решению конфликта.

Ранее посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали обратил внимание, что Иран считает бессмысленным сейчас говорить о переговорах с США. По его мнению, ситуация на земле определит послевоенный диалог с Вашингтоном. При этом он уточнил, что Тегеран готов серьезно отнестись к любой посреднической инициативе Москвы.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.