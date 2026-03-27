27 марта 2026 в 13:53

Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана

Фото: t.me/embrusaz*
Колонна грузовых автомобилей с российской гуманитарной помощью пересекла азербайджано-иранскую границу, сообщило посольство России в Азербайджане. Груз предназначен для пострадавших жителей Ирана.

27 марта грузовые автомобили с гуманитарной помощью для Исламской Республики Иран, собранной в Республике Дагестан (Российская Федерация), пересекли азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска «Астара», — сообщили в посольстве.

Дальнейшую доставку помощи пострадавшим обеспечит иранская сторона. Груз будет передан ей после прохождения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить в Иран вторую партию гуманитарной помощи весом свыше 300 тонн. Тогда же дипломаты объявили, что груз с медикаментами будет доставлен через территорию Азербайджана. Партия, подготовленная МЧС России, прибудет на железнодорожную станцию «Апшерон» в Баку. После этого груз перегрузят на авто и направят в Иран.

Также МЧС РФ направляло гуманитарную помощь в Мозамбик. Специальный самолет Ил-76 доставил почти 29 тонн груза, включая продукты питания, предметы первой необходимости, палатки и одеяла для жителей районов, пострадавших от наводнения.

