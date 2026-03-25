Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:24

РФ отправит Ирану через Азербайджан новую партию гумпомощи весом 300 тонн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия направит в Иран вторую партию гуманитарной помощи общим весом более 300 тонн, сообщило российское посольство в Баку. В дипмиссии пояснили, что груз с медикаментами будет доставлен через Азербайджан, передает «Интерфакс».

По информации посольства, партия от МЧС России прибудет на железнодорожную станцию «Апшерон» в Баку 26 марта. Затем груз будет перегружен на автомобили и доставлен к месту назначения в Иране.

Ранее специальный самолет Ил-76 МЧС РФ совершил рейс в Мозамбик, доставив почти 29 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах питания, предметах первой необходимости, палатках и одеялах для жителей регионов, пострадавших от наводнения.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы. Дипломат подчеркнула, что в рамках взаимодействия с ООН Россия ежегодно выделяет по меньшей мере $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.

Россия
Иран
Азербайджан
лекарства
медикаменты
гуманитарная помощь
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.