РФ отправит Ирану через Азербайджан новую партию гумпомощи весом 300 тонн

Россия направит в Иран вторую партию гуманитарной помощи общим весом более 300 тонн, сообщило российское посольство в Баку. В дипмиссии пояснили, что груз с медикаментами будет доставлен через Азербайджан, передает «Интерфакс».

По информации посольства, партия от МЧС России прибудет на железнодорожную станцию «Апшерон» в Баку 26 марта. Затем груз будет перегружен на автомобили и доставлен к месту назначения в Иране.

Ранее специальный самолет Ил-76 МЧС РФ совершил рейс в Мозамбик, доставив почти 29 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах питания, предметах первой необходимости, палатках и одеялах для жителей регионов, пострадавших от наводнения.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы. Дипломат подчеркнула, что в рамках взаимодействия с ООН Россия ежегодно выделяет по меньшей мере $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.