Минтранс РФ: пропускная способность маршрута «Север-Юг» выросла в пять раз

Пропускная способность пунктов на западном маршруте транспортного коридора «Север — Юг» через Азербайджан выросла в пять раз — до 1,9 тыс. грузовых фур в сутки, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, за четыре месяца 2026 года грузопоток по всему коридору вырос на 87%.

Никитин отметил, что развитие восточного и южного направлений получило дополнительный импульс из-за изменений геополитической обстановки.

Говоря о планах, министр сообщил, что Москва и Тегеран намерены приступить к строительству железной дороги Решт — Астара после стабилизации ситуации в Иране. Он также добавил, что у России с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном действует единый принцип логистического ценообразования, который создает более выгодные условия для грузоперевозчиков.

Ранее Никитин отмечал, что Министерство транспорта РФ запустит ж/д сообщение между Москвой и Китаем при условии появления соответствующего спроса со стороны пассажиров. По его словам, пока запуск такого поезда не планируется, поскольку маршрут является слишком протяженным и длительным по времени в пути.