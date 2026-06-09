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09 июня 2026 в 11:42

Минтранс РФ: пропускная способность маршрута «Север-Юг» выросла в пять раз

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: kremlin.ru
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Пропускная способность пунктов на западном маршруте транспортного коридора «Север — Юг» через Азербайджан выросла в пять раз — до 1,9 тыс. грузовых фур в сутки, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, за четыре месяца 2026 года грузопоток по всему коридору вырос на 87%.

Никитин отметил, что развитие восточного и южного направлений получило дополнительный импульс из-за изменений геополитической обстановки.

Говоря о планах, министр сообщил, что Москва и Тегеран намерены приступить к строительству железной дороги Решт — Астара после стабилизации ситуации в Иране. Он также добавил, что у России с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном действует единый принцип логистического ценообразования, который создает более выгодные условия для грузоперевозчиков.

Ранее Никитин отмечал, что Министерство транспорта РФ запустит ж/д сообщение между Москвой и Китаем при условии появления соответствующего спроса со стороны пассажиров. По его словам, пока запуск такого поезда не планируется, поскольку маршрут является слишком протяженным и длительным по времени в пути.

Власть
Минтранс
Андрей Никитин
Азербайджан
Север — Юг
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