27 марта 2026 в 12:45

Аналитик оценил необходимость нефтеюаней для экономики

Аналитик Кононов: нефтеюани могут повлиять на снижение курса доллара

Нефтеюани могут спровоцировать снижение курса доллара, рассказал «Финансам Mail» аналитик Кирилл Кононов. Он отметил, что для России наиболее выгодным выходом стали бы нефтерубли.

Нефтеюани уже появились, хотя пока что их мало. Объем экспорта из Саудовской Аравии (КСА) в Китай начал быстро увеличиваться с 2020 г. Китай и КСА, по слухам, обсуждают переход на частичную оплату в юанях с 2010-х гг. Но до 2022 г. эти переговоры шли медленно. По некоторым сообщениям, с ноября 2025 г. часть импорта нефти в Китай оплачивается юанями, — рассказал Кононов.

Аналитик подчеркнул, что если переход к нефтерублям невозможен, лучше организовать сбалансированный портфель активов, который будет включать стратегические хранилища золота и сырьевых товаров, запасы ликвидности в юанях и безопасных валютах. По его словам, излишки следует направлять на инвестиции в производство на территории России.

Ранее американист Геворг Мирзаян рассказал, что переход Индии на оплату нефти в валютах, альтернативных доллару, — это большой удар по США. По его словам, операции в американской валюте позволяют Штатам контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

юани
нефть
доллары
аналитики
